الامارات | «فزاع لليولة»: بطولة متجدّدة ومنافسة مفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزاع لليولة»: بطولة متجدّدة ومنافسة مفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، نهائيات النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، وذلك بحُلة متجددة ومنافسة مفتوحة بين المتأهلين الـ16 من التصفيات التي أقيمت في الشهر الماضي، حيث قدم أول أربعة مشاركين عرضاً مميزاً على مسرح المنافسات بالقرية العالمية بدبي، مع سعي المتنافسين للتتويج بكأس فزاع الذهبي.

ولقيت الحلقة الأولى من البطولة تفاعلاً كبيراً وترقباً، بالنظر للتغييرات التي طرأت على نظام البطولة، التي تشمل حالياً خمسة تحديات يحصل فيها المشارك على نسبة من علامته من المجموع العام، من خلال إقامة مسابقة أدبية وثقافية يتم فيها إلقاء الشعر، وتنال 10% من مجموع العلامة النهائية، ومسابقة رياضية تراثية للرماية المباشرة على أرض الميدان، باستخدام بندقية ضغط هواء «مسجبة» لإسقاط الصحون بأسرع وقت ممكن بنسبة 20% من العلامة النهائية، ومسابقتين غير مباشرتين خارج الميدان ترتبطان بالتراث بواقع 20% لكل منها، وهما سباق الخيل وسباق الهجن، حيث تم تدريب المشاركين بواسطة نخبة من مدربي إسطبلات الخيول والمضمرين، وبالطبع التحدي الخامس والرئيس وهو «اليولة» على خشبة مسرح الميدان، الذي ينال عليه المشارك 30% من علامة الـ100%.

فيما تم تغيير طريقة التصويت لتكون عبر التطبيق الخاص ببرنامج الميدان وبشكل مجاني، لكن يسمح لكل شخص بالتصويت لمتسابق واحد لمرة واحدة فقط، على أن يكون الوزن الأكبر في التقييم من لجنة التحكيم بنسبة 50%.

وتم بث برنامج الميدان في نسخته الـ16 هذا الموسم، الذي يعرض بطولة فزاع لليولة، من خلال بث مباشر على قناة سما دبي وإذاعة الأولى.

فرسان الحلقة الأولى

تنافس في الحلقة الأولى كل من: مكتوم مانع الشامسي، حمدان فرحان الأحبابي، حميد سلطان الرزي الشامسي وراشد سعيد المنصوري.

وعبّر مكتوم مانع الشامسي، الذي أتم للتو 14 سنة، عن سعادته بالتأهل إلى نهائيات النسخة الحالية، وهو أصغر مشارك هذا الموسم، ليحقق حلم منذ طفولته بوجوده في هذا الحدث الكبير، فيما أشار حمدان فرحان الأحبابي (14 سنة)، إلى أن وجود فقرات جديدة في هذه النسخة، من شأنه أن يحفز على تنمية قدراته، ومنها إلقاء الشعر، أما حميد سلطان الرزي الشامسي (17 سنة)، فقال إن «أصدقاءه حفزوه للمشاركة في هذه النسخة، وطموحه إلى جانب التألق في اليولة إبراز مهاراته في الرماية، مع سعيه لرفع مهاراته في سباق الخيل، علماً أنه من مضمري الهجن منذ صغره»، أما راشد سعيد المنصوري (23 سنة)، فكشف أنه شارك في سنوات سابقة وتوّج بكأس فزاع الذهبي سابقاً، وهو حلم عندما أصبح حقيقة لا يمكنه التعبير به عن شعوره، وكان في الموسم الماضي وصل إلى المربع الذهبي، ويتطلع هذه المرة لتكرار تفوقه بالمركز الأول.

إلقاء قصيدة «ما تاب»

انطلقت المنافسات بإلقاء الشعر، حيث قام المشاركون بإلقاء أربعة أبيات من قصيدة «ما تاب» من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقام الشاعر محمد بن حماد الكعبي، الملقب بـ«شاعر الوطن»، بالإشراف على مسابقة إلقاء الشعر ومنح العلامات للمشاركين. وفي مسابقة إلقاء الشعر نال كل من حميد الشامسي وراشد المنصوري العلامة الكاملة 10.

أما في منافسة الرماية، فنجح جميعهم بإسقاط جميع الأطباق خلال أقل من دقيقة، وجاء بالمركز الأول راشد المنصوري، والثاني مكتوم الشامسي، ليحصد كل منهم على 20 نقطة. أما في منافسة اليولة، فنال مكتوم مانع الشامسي الدرجة 46، وحقق حمدان فرحان الأحبابي الدرجة 46، فيما نال حميد سلطان الرزي الشامسي العلامة الكاملة 50، وحقق أيضاً راشد سعيد المنصوري الدرجة الكاملة 50.

وسيتنافس المشاركون في مسابقتي الخيل والهجن خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة.

أواديسيان: أبهى لوحة

أكدت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة فزاع لليولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي أواديسيان، أن تزامن الحلقة الافتتاحية مع هذه الأيام التي نحتفل فيها باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، زاد من البهجة والسعادة في الانطلاقة، وجعل القائمين عليها تحت مسؤولية مضاعفة، من أجل تقديم أبهى لوحة تراثية تواكب القيمة الكبيرة لهذه الاحتفالية الغالية على الجميع في أرض التسامح والعطاء والمحبة.

وأشارت أواديسيان إلى أن التغيير الذي طرأ على نظام البطولة، من خلال إضافة فقرات جديدة تتضمن مهارات، من شأنها أن ترفع من درجة الترقب لمعرفة هوية بطل النسخة المقبلة، كما أنها تسهم في تقديم اليويل الشامل الذي يتسلح بمهارات متنوّعة من الموروث الشعبي، بما يعظم من الأهداف الاستراتيجية التي قامت عليها هذه البطولة، الساعية للحفاظ وتنمية التراث الوطني في الأجيال الصاعدة.

شلة تراثية

شارك علي المرزوقي، بإلقاء شلة تراثية بعنوان «وين الي بتصل فينا»، وعبّر عن سعادته بوجوده في هذه النسخة، وقال: «فخور بالمشاركة في هذا البرنامج الهادف، الذي يسهم في تعزيز الموروث الشعبي، ويعزز هذا العام من مهارات متنوّعة».

- المشاركون تنافسوا على إلقاء قصيدة «ما تاب» من شعر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد.

- خمس مسابقات في النسخة الجديدة: الشعر، ركوب الخيل، سباق الهجن، الرماية، واليولة.

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