الامارات | الخاتم «الزهرة» في «غينيس» بـ 12 ألف ماسة

شكرا لقرائتكم خبر عن الخاتم «الزهرة» في «غينيس» بـ 12 ألف ماسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وصانع هذه الجوهرة، وهو صائغ هندي في الـ25 من العمر، فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة «ذي ماريغولد - خاتم الازدهار»، 12 ألفاً و638 ماسة، وتزن ما يزيد على 165 غراماً.

وقال الصائغ، هاريش بانسال، من ولاية أوتار براديش في شمال الهند، أول من أمس، لـ«وكالة فرانس برس» إن الجوهرة «مريحة ويمكن حملها بسهولة».

ورأى «المشروع الحلم» النور قبل عامين، حينما كان يدرس تصميم المجوهرات، في مدينة سورات غرب الهند، المصنفة من أبرز مواقع صناعة الألماس في الهند.

وأوضح بانسال: «لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من 10 آلاف ماسة»، و«على مر السنوات استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة، للتركيز حصراً على هذا الهدف».

وحطم الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضاً في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى بانسال عروضاً كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكن «لا نية لبيعها حتى الساعة. إنها مسألة فخر لنا وهي لا تُقدّر بثمن».

الجوهرة حطمت الرقم القياسي السابق، العائد لخاتم مزين بـ7801 ماسة، والمسجل في الهند أيضاً.

- هاريش بانسال:

«لا نية لبيع

هذه الجوهرة، إنها مسألة فخر لنا، وهي

لا تُقدّر بثمن».

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