الامارات | روبي ويليامز يخطط لفرقة موسيقية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن روبي ويليامز يخطط لفرقة موسيقية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط نجم موسيقى البوب، البريطاني روبي ويليامز، لإطلاق فرقة موسيقية جديدة، وفتح معرض وملهى في برلين، إذ سيؤدي دور منسق الأغاني «دي جي». وقال ويليامز لـ«د.ب.أ» «أقوم بتكوين فرقة، وسأكون (دي جي)، وأريد استئجار مكان في برلين لإقامة معرض أقدم فيه أعمالي الفنية خلال النهار، ثم في المساء يكون ملهى». وذكرت صحيفة «بيلد»، نقلاً عن جلسة مباشرة على موقع «إنستغرام»، أن ويليامز يعتزم العمل مع مؤلفي الأغاني والمنتجين الأستراليين، فلين فرانسيس وتيم ميتكالف، وأضاف ويليامز أنهم ليس لديهم اسم بعد، لكن لديهم بالفعل بعض الأغاني المبدئية جاهزة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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