نشأت الديهي يطالب بتحصيل مبلغ مالي على كل حالة طلاق لمنع تفشي الظاهرة

علاقات و مجتمع

علق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، فذكر أنها ظاهرة اجتماعية خطيرة، فالجهاز أكد أن عدد حالات الطلاق شهريا 13 ألف حالة، وحالة كل 2.11 دقيقة عام 2019.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هذا يؤثر على الأسرة بأكملها ويسبب عملية فوضي عارمة في بناء الأسر، موضحًا أنه لابد من تخصيص صندوق لدعم هذه الحالات خلال الفترة المقبلة، على أن يكون إيراده من تحصيل مبلغ عن كل حالة طلاق، مطالبا بدراسة علمية لهذا الأمر.

الديهي: النيابة انتصرت لقيم المجتمع في واقعة طفل المرور

من ناحية أخرى، أشاد الإعلامي، بقرار النيابة العامة بإحالة الطفل المعتدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى المحكمة المختصة، في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بـ "طفل المرورو"، قائلا: "نحن دولة قانون".

وأكد الديهي، أن الأمر بات واضحًا أنه لا أحد فوق القانون، ومن يخطيء يحاسب، لافتا إلى أن النيابة العامة انتصرت لقيم المجتمع، ونثق في المؤسسة القضائية لتطبيق القانون، "نثق في مؤسسات الدولة جميعا لتطبيق القانون، فجميع مؤسسات الدولة يتحاكي بها العالم، وعلي الجميع الثقة في مؤسستنا.. والرئيس السيسي يدعو لتطبيقه على الجميع".