أمينة خليل تنفي تحديد ميعاد زفافها: مش عارفة ليه طلعت الأخبار دي

علاقات و مجتمع

نفت الفنانة أمينة خليل، أنباء تحديد موعد حفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه، واقامته بالفترة المقبلة في مدينة الجونة.

وأوضحت "خليل"، في تصريحات لبرنامج "ET" بالعربي:"مش عارفة ليه طلعت الأخبار دي، الأخبار دي مش حقيقية، أنا لسه مخطوبة زي ما كل الناس عارفة، وحتى الآن إحنا مقررنش الفرح هيبقى امتى، بس لما كورونا تخلص نبقى نشوف".

وكشفت أنها تؤجل إقامة حفل زفافها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، قائلة: "قولنا نستنى لحد ما كورونا تنتهي عشان إحنا عايزين نعمل فرح كبير، ووقتها هنعلن ده، ورجاء محدش يطلع إشاعات عليّا".

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن استغرابها الشديد من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، بشأن زواجها، حيث ذكرت أن هناك شائع بأنها ستقيم حفل زفافها يوم الأربعاء المقبل، وهناك شائعة أخرى عن إقامة حفل زفافها الجمعة المقبل: "ده غير صحيح بالمرة".

وأضافت أمينة، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، على شاشة "DMC"، أن أجمل شيء حدث لها خلال عام 2020، هو خطوبتها: "هي كانت سنة صعبة على الجميع والعالم كله، بس أنا اتخطبت فيها".

وتابعت: "الشطارة بتاعة 2020، إنه مكنش فيه أي توقعات، وإنك تبقي مؤمنة إن ربنا يحطك في كل المواقف لسبب يقويكي ويعلمك وتكبري من المواقف بشكل ما".

وعن شائعة حفل زفافها: "يارب أتجوز إن شاء الله، بس مش الأربع الجاي، شوفت إشاعة ميعاد فرحي وقولت لنفسي ألف مبروك يا أمينة، إن شاء الله الفرح في 2021، بس إمتى معرفش".

لفتت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وظهرت "أمينة" بفستان أحمر، تميز بأنه غير منقوش وطويل وبفتحة جانبية، مع ذيل متوسط الطول، مع مكياج بسيط وعقد ألماسي قصير.