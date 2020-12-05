هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ولوك مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي ارتدت الفنانة هيفاء فستانا قصيرا باللون المسطردة، بأكمام طويلة وتميز الفستان بوجود فتحة عند الخصر، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي " إنستجرام". واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس سوداء. واختارت تصفيفة الشعر مختلف عن المعتاد، إذ ظهرت بشعر متوسط الطول وغرة.

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