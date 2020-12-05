"قصة حب أكثر من عام".. سيدة تثير الجدل بزواجها من سجادة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت سيدة إنجليزية الجدل، بعدما قررت الزواج من سجادة، بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن السيدة الإنجليزية صاحبة الـ"26 عاما" تزوجت من سجادة بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام وسط حضور الأصدقاء، تحت شعار الحب لا يعرف المستحيل.

السيدة تدعى "بيكي كوكس" وتقيم بمدينة مانشستر الإنجليزية، تزوجت سجاداتها التي اشترها بعد أن وقعت في غرامها بل وأقامت مراسم زواج استمرت لنحو ساعة، وارتدت فستان زفاف أبيض، وسط احتفال أصدقائها.

"كوكس" وهي أم عزباء لطفلين، ودعت السجادة التي أطلقت عليها اسم "مات"، بالحب والإخلاص حتى آخر يوم في عمرها.

كما أنها تحرص على تنظيفها وإخراجها مرات عدة إلى الخارج حتى تظل في أبهى حالاتها، فضلًا عن كونها تستلقي إلى جاورها في الليل بعد أن ينام طفليها، وتتحدث معها فيما يشغلها من أفكار، مشددة على أنها لا تتخيل حياتها بدون السجادة بعد الآن.