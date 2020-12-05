بعد القبض عليه.. السجن 3 سنوات ينتظر صاحب مقطع التشهير بفتاة

علاقات و مجتمع

وقع ثلاثة من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، في قبضة الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب الذي قام بدور أبو سماح، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو.

وجار الآن استجوابهم حول الواقعة وملابستها، وتحرير محضر رسمي بذلك، لعرضهم على النيابة العامة.

على الرغم من قول بطل المقطع، إنه مجرد "فيديو تمثيلي" إلا إنه كان يحوي العديد من الألفاظ الخادشة، فضلًا عن الترويج لفعل تشهير.

وعلى الفور تسائل البعض عن العقوبة المنظرة لأبطال الواقعة.

ما هي عقوبة "فيديو سماح" بكفر الشيخ؟

علّق شعبان سعيد المحامي بالنقض، على أمر أن المشهد تمثيلي ولا يوجد مجني عليها، قائلًا: "هنا المجني عليهم هم المشاهدين".

وأكد وجود عقوبة قانونية تستوجب تطبيقها على الشاب، حتى وإن كان واقعة التشهير مزيفة، قائلًا: "الشاب يحاسب بتهمة نشر محتوى إليكتروني يحتوي على عبارات وإيماءات وتلميحات مُخلة بالإضافة للإزعاج والإخلال بقيم المجتمع، والعقوبة هنا تتشابه مع جرائم مروجي الفيديوهات المخلة على الإنترنت".

وأكمل المحامي بالنقض خلال حديثه لـ "هن": "العقوبة في هذه الحالة، تصل للحبس 3 سنوات، وفقًا للمحكمة الاقتصادية المختصة".

شاب يشهر بفتاة في يوم زفافها

يذكر أن مقطع فيديو تداول عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع: "جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وفي مقطع فيديو آخر نشره الشاب مصطفى بوخة، تحدث من خلاله عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بوخة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، رواد السوشيال ميديا بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.