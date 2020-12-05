هنا شيحة عن ارتباط شقيقتها بالداعية معز مسعود: راحة نفسية

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة هنا شيحة عن ارتباط شقيقتها الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، على هامش مشاركتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكشفت "هنا" أن حلا لم تتزوج حتى الآن كما تردد من البعض: "لسه لم تتزوج كما تردد لكن فى طريقها للارتباط وأبارك لها وشايفة أن الحب هو راحة نفسية أولًا اللي بيحب بيحب، ودي حتة متقدرش تتكلم فيها".

ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود رسميا

يذكر أن الفنانة حلا شيحة، أعلنت أنها تعيش قصة حب مع الداعية معز مسعود، قائلة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنه "حبيبها"، و"منتظراه".

وأكملت في تعليقها على أغنية كان قد أهداها لها أن طريقهما واحد، وأعادت هي نشرها مرة أخرى: "هذا ما أنت عليه حبيبي، معز مسعود، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال".

وتابعت الفنانة حديثها بالتغزل في مسعود: "ولتعارفوا، كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه، وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم".

وأشارت شيحة، خلال تعليقها: "‎الفيديو ده مهم، وأنت مهم ومؤثر، وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه، وكل الناس اللي بتحبك عارفين، وعندك لسة طريق كبير مستنيك وأنا كمان، فخورة إني في رحلتك".

ليكون ذلك بمثابة إعلان رسمي عن ارتباط الثنائي، بعد جدل الشائعات حول الارتباط بينهما، الذي بدأ قبل فترة وتحديدًا قبل 3 أشهر، بعدما أثارت "حلا" الجدل، خلال تعليقها على آخر صورة لـ"مسعود"، حينها، حيث ظهر خلالها أثناء لعبه على "جيتار" خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد الفنانة: "هاي معز.. من ألتقطت هذه الصورة".

تجاهل الباحث الإسلامي جميع التعليقات، عدا ما دونته "حلا"، ليرد عليها: "شخص مميز جدًا".