مدير "الأمومة والطفولة" بعين شمس: نفحص 700 حامل شهريا

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة منى الشرقاوي مدير رعاية الأمومة والطفولة بعين شمس، إنه يجري فحص 700 سيدة حامل شهريا ضمن المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة المرأة والجنين.

وأضافت "منى" خلال تصريحات مع جرمين إبراهيم مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض الإيدز وفيروس b ومرض الزهري، بسبب اكتشاف حالات عدة من مرض الزهري في الفترة الأخيرة.

وتابعت: "نستهدف الوصول بالأم وطفلها إلى بر الأمان، وكل مرض يتم التعامل معه وفق بروتوكول معين وعندما نكتشف أي إصابة فإنها نحيلها للعلاج، وتواصلنا مع مديرية الشؤون الصحية التي تتواصل مع المستشفيات التي تُحال الحالات إليها إذا كانت الأم مصابة بفيروس B، لكي تحصل الأم على الرعاية الصحية فور عملية الولادة".

وأردفت: "لدينا 700 مرأة حامل شهريًا في المتوسط، و732 طفلا كمعدل متوسط أيضًا، ومنذ بداية الحملة كانت لدينا عينتان إيجابيتان بمرض فيروس B وحالة إيجابية بالإيدز وحالتين إيجابيتين بمرض الزهري".

وشددت، على أهمية أن تتابع الحامل حالتها الصحية، إذ تكشف "رعاية الأمومة والطفولة" على أمراض الضغط والسكر والزُلال، بالإضافة إلى مبادرة الاهتمام بصحة والمرأة والجنين.