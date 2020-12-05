سلمى الشيمي لـ"هن": "بحضر ماجستير وهعمل فوتوسيشن بعيدا عن الآثار

علاقات و مجتمع

خلال الأيام الماضية، خطفت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميًا بـ"موديل سقارة" الأنظار، إذ تباينت الآراء بين منتقديها بسبب ملابسها وإطلالتها، وبين المدافع عنها، وبين الساخر من الأمر بشكل عام.

حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها أم الانتقادات التي طالتها، والتي أودت بها إلى التحقيقات والنيابة ومن ثم إخلاء السبيل.

أنا بصرف على نفسي وهعمل فوتوسيشن تاني

تحدثت سلمى الشيمي، صاحبة الـ 25 عامًا لـ"هن"، مؤكدة أن الانتقادات التي تعرضت لها كان لها آثر سلبي عليها وعلى ذويها أيضًا، قائلة: "أهلي اتخضوا عليا، أنا بشتغل موديل من وأنا 9 سنين وأول مرة يحصل معايا كدة".

وتابعت: "ليه عاوزين تحبسوني، أنا مستقبلي هيضيع، وبيتي كدة هيتخرب ده لأني بصرف على نفسي".

وعن دراستها، أكدت "الشيمي" إنها تخرجت في كلية التمريض، قائلة: "عملت دبلومة إدارة مستشفيات، ودبلومة مكافحة عدوى، وحاليًا بحضّر ماجستير".

أما عن صورها القديمة بالحجاب، التي باتت تتداول عقب جلسة التصوير المثيرة، أكدت الفتاة إنها لم تنزعج منها، قائلة: "مش مكسوفة منها، أصلا كنت بلبس الطرحة عشان الكلية وبقلعها بعد كدة".

وعن تكرارها للواقعة المثيرة، أكدت إنها لم تتوقف عن جلسات التصوير: "هعمل سيشن تاني زيها، بس مش في مناطق أثرية".

أزمة سلمى الشيمي

وكانت "سلمى" أحدثت جدلا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة بإحدى المناطق الأثرية، بعدسة المصور الشاب حسام محمد، الذي شارك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال جلسة التصوير، ظهرت سلمى الشيمي، مرتدية زيًا فرعونيًا جريئًا، إذ ارتدت فستان أبيض "أوف شولدر" قصير فوق الركبتين وملفوف حول الجسم، وتوسطه حزامًا منقوشًا بالنقوش الفرعونية ويتدلى من الأمام.

وأحدثت صور "الشيمي"، التي حققت انتشارًا واسعًا على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر"، موجة من الغضب والجدل بين نشطاء السوشيال ميديا، إذ تم التقاطها خلسة خلال جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية، وتعمدت الفتاة خلالها إظهار مفاتنها بشكل جرئ، وهو ما رآه البعض عدم احترام للمكان السياحي الهام.

وكانت أبرز التعليقات: "أول مرة أشوف فراعنة كيرفي"، "عاملة قلق في الهرم"، "ملكة الملكات"، "فخر الصناعة المصرية"، "جلسة التصوير مثيرة للجدل، واللبس غير لائق"، و"لازم يترفع عليكم قضية زي ما حصل مع بنات التيك توك".