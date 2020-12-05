فستان إلهام شاهين مزدحما.. ناقد موضة يعلق على إطلالات نجمات مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبدالناصر

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء في اليوم الثالث للمهرجان أمس، بإطلالات متنوعة وتميزت إطلالتهم بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا على إطلالات النجمات، وذلك عبر صفحته على "إنستجرام"، ووضع درجة لكل واحدة من 10.

_ ليلى علوي:

علق إيلي حنا على إطلالة النجمة ليلى قائلا: إن الفستان مناسب لها جدا ولعمرها ولجسمها، وتصفيفة الشعر والمكياج والحقيبة والمجوهرات كانوا موفقين، تستحق (٧.٧٥/١٠).

_ أمينة خليل :

ذكر إيلي إن إطلالة أمينة خليل باليوم الثالث أجمل من إطلالتها بحفل الافتتاح، ولكن التنسيق والإطلالة في اليوم الثالث بشكل عام موفقة بالإضافة إلى بساطة تسريحة الشعر.

_ إلهام شاهين:

اعترض إيلي على إطلالة الفنانة إلهام، وقال إن الفستان زحمة جدا ولا يوجد أي تناسق بين العناصر الموجودة في الفستان والبطانة غير جيدة، وطلاء الأظافر لا يتماشى مع الفستان، والمجوهرات كثيرة للغاية ومن الأفضل كانت ترتدي عقد صغير وأقراط صغيرة، تستحق ( ٢/١٠).

_ كارول سماحة:

الفستان جيد، ولكنه غير مناسب لجسم كارول وذلك لأنه ضخم الجزء العلوي من جسمها، والمكياج كان غير موفق وأظهر ملامح وجهها متعبة، ولكن تصفيفة الشعر كانت موفقة، تستحق (٥.٥/١٠).