محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن، على الظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء خلال ثالث أيام فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ42، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

-نسرين طافش:

ارتدت فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

-بسنت شوقي:

ارتدت "بسنت" جامبسوت باللون الكحلي الغامق، من قماش الساتان وجاء الجامبسوت مفتوحاً من منطقة الصدر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون السيلفر، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق طويل سيلفر وإسوار من نفس اللون،واعتمدت تسريحة شعر " ذيل الحصان" المرفوع.

-مريم الخشت:

ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الصدر،ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة العيون.