أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. لهذا السبب احذر التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر التدخين يهدد المناعة

بشكل عام يشكل التدخين خطرا كبيرا على صحتك خاصة في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

التدخين يعبث بجهاز المناعة لديك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وغيرها من الالتهابات الفيروسية.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب التدخين تماما بكل أنواعه سواء السجائر أو "الشيشة" للحفاظ على جهازك المناعي.