كالأميرات.. صاحبة الإطلالة الأجمل في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- محمود عبدالناصر:

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي انطفلت فعالياته أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في ثالث أيام المهرجان؟

مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الفنانة ليلى علوي هي ملكة الريد كاربت في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي.

تابعت زينب أن إطلالة ليلى كلاسيكية تتميز بالرقي والجاذبية والذوق الرفيع.

أضافت مصممة الازياء لمصراوي، أن ليلى تميزت في اختيارها في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي حيث ارتدت بلوزة سوداء من الحرير وجيبة سوداء.

لفتت الشوربجي، أن التصميمات الكلاسيكية تسيطر على دور الازياء العالمية في خريف وشتاء ٢٠٢١.

أعجبت زينب، بتصفيقة الشعر والمكياج، وذكرت أنهم كانوا موفقين جدا، بالإضافة إلى الحقيبة والمجوهرات والحذاء كانوا موفقين جدا كالأميرات.