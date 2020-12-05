دراسة: هذا المرض هو عامل الخطر الرئيسي لدخول مرضى كورونا المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة جديدة أن مرض الكلى المزمن هو عامل الخطر الرئيسي لدخول المستشفى لدى مرضى فيروس كورونا.

بالنسبة للدراسة، فحص الباحثون السجلات الصحية لـ 12971 فردًا تم اختبارهم لـ كوفيد-19 داخل نظام Geisinger الصحي في الولايات المتحدة، وفقا لموقع " thehealthsite".

ومن بين هذه المجموعة، كان 1604 مصابًا بفيروس Covid-19، وتطلب 354 دخولًا إلى المستشفى.

وقام الفريق بفحص تاريخ المصابين بالمستشفى مع الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأيض.

بشكل عام، كان مرض الكلى المزمن أكثر ارتباطًا بدخول المستشفى، وكان احتمال دخول مرضى COVID-19 الذين يعانون من مرض الكلى في نهاية المرحلة 11 مرة أكثر من المرضى غير المصابين بأمراض الكلى، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة PLOS ONE.

حجم المخاطر المرتبطة بأمراض الكلى

وقال أليكس تشانج أخصائي أمراض الكلى في Geisinger والمدير المشارك لمعهد Geisinger لأبحاث صحة الكلى: "لقد حددت الدراسات السابقة مجموعة متنوعة من الحالات الصحية المرتبطة بزيادة خطر الاستشفاء المرتبط بـ كوفيد، بما في ذلك مرض السكري وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة، المهم هنا هو حجم المخاطر المرتبطة بأمراض الكلى."

لم تتضح بعد كيف تزيد الأمراض المزمنة الأساسية من خطر الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بكورونا.

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الإجهاد الفسيولوجي الناجم عن الاستجابة الالتهابية المفرطة لعدوى Covid-19 يمكن أن يزعزع استقرار الأعضاء التي أضعفت بالفعل بسبب مرض مزمن، أو أن إصابة العضو من الفيروس يمكن أن تكون بمثابة "ضربة ثانية" لهذه الأعضاء.

وكتب الفريق: "بما يتفق مع هذه الفرضية، فإن الكلى والقلب من بين الأنسجة التي تحتوي على أعلى تعبير لـ ACE2، وهو مستقبل SARS-CoV-2".

هل مرض الكلى يعرضك لخطر أكبر؟

الأشخاص المصابون بأمراض الكلى وغيرها من الحالات الطبية المزمنة الشديدة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أكثر خطورة.

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى من ضعف في جهاز المناعة، مما يجعل من الصعب مكافحة العدوى، ومع ذلك، من المهم معرفة أن مرضى الكلى بحاجة إلى مواصلة علاجات غسيل الكلى المجدولة بانتظام واتخاذ الاحتياطات اللازمة على النحو الموصى به من قبل فريق الرعاية الصحية الخاص بهم.

يحتاج الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الكلى إلى تناول الأدوية المضادة للرفض (المعروفة أيضًا باسم الأدوية المثبطة للمناعة)، تعمل هذه الأدوية عن طريق الحفاظ على جهاز المناعة أقل نشاطًا، مما يجعل من الصعب مكافحة العدوى، من المهم الاستمرار في تناول هذه الأدوية، من المهم أيضًا غسل اليدين والحفاظ على النظافة الجيدة واتباع توصيات فريق الرعاية الصحية الخاص بهم.

هل هناك احتياطات خاصة يجب على الشخص المصاب بمرض الكلى اتخاذها؟

يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو غيرها من الحالات الطبية المزمنة الحادة أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا الأكثر خطورة، إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد بكوفيد-19، فيجب عليك:

- قم بتخزين الأدوية.

- اتخذ الاحتياطات اليومية للحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين.

- عندما تخرج في الأماكن العامة، ابتعد عن المرضى الآخرين، وقلل من الاتصال الوثيق.

- اغسل يديك كثيرًا.

- تجنب التجمعات قدر الإمكان.

- أثناء تفشي المرض في منطقتك، ابق في المنزل قدر الإمكان.

- يرجى تذكر أنه إذا كنت تستخدم غسيل الكلى، فلا يجب أن تفوتك علاجاتك، اتصل بعيادتك إذا شعرت بالمرض أو لديك أي أسئلة أو مخاوف.

- إذا أجريت لك عملية زرع كلى، فمن المهم أن تتذكر أن تستمر في تناول الأدوية المضادة، والحفاظ على النظافة الجيدة، واتباع توصيات طبيبك.

أعضاء أخرى مصابة بفيروس كورونا

الرئتان هما العضوان الرئيسيان المصابان بـ كورونا، لكن في الحالات الخطيرة، يمكن أيضًا أن يتأثر باقي الجسم، وفقًا للأطباء، فإن المرضى الذين يصابون بمرض شديد، فإن نسبة جيدة من هؤلاء المرضى يعانون أيضًا من خلل في أنظمة الأعضاء الأخرى، لا ينتج هذا الضرر الذي يلحق بالأعضاء دائمًا بشكل مباشر عن العدوى، ولكن يمكن أن ينتج عن استجابة الجسم للعدوى.