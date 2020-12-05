كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تقبل الكثيرات من النساء على شراء الماسكرادائماً، واستخدامها بشكل أساسي في تطبيق المكياج، سواء المكياج اليومي في الإطلالات النهارية، أو المكياج المسائي في السهرات أو الحفلات، نظراً لقدرة الماسكرا في إبراز جمال العيون، على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وهناك العديد من الأخطاء التي تقوم بها بعض النساء في التعامل مع الماسكرا، كتركها على الرموش حتى اليوم التالي، وعدم إزالة الماسكرا المضادة للماء جيداً من الرموش، مما يسبب تقصف الرموش وسقوطها.

وإذا كنتِ تطبقين الماسكارا بشكل غير يومي، فمن الأفضل أن تقومي باستبدالها كل ستة أشهر على الأكثر، ولكن إذا كنتِ تستخدمينها بشكل يومي، ففي هذه الحالة تكون أقصى صلاحية لها هي ثلاثة أشهر، إذ يجب أن تستبدلي بها أخرى جديدة.

وعليكِ اختيار نوع جيد من الماسكرا، وعدم اللجوء إلى الماركات الرخيصة غير المضمونة أو مجهولة المصدر، ولكن تأكدي دائماً من مدة صلاحية الماسكارا قبل استخدامها؛ لأن هناك الكثير من الأضرار التي ستقع على عينيكِ في حال استخدام الماسكرا منتهية الصلاحية.

وفي السطور التالية، ستعرفين بشكل أكثر تفصيلاً، أهمية استبدال الماسكرا كل ثلاثة أشهر.

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أهمية استبدال الماسكرا كل ثلاثة أشهر

استبدال الماسكرا كل ثلاثة أشهر



إذا كنتِ تطبقين الماسكرا بشكل يومي على رموشك فعليك تغييرها بحد أقصى ثلاثة أشهر؛ لوجود أضرار من استخدامها على رموشك بعد هذه الفترة، ومن أبرز تلك الأضرار:

- تيبس السائل في الماسكرا

إذ يؤدي تيبس السائل إلى إلحاق الضرر بالرموش بشدة وتقصفها، مما يؤدي إلى سقوطها في بعض الأحيان، لذلك إذا لاحظتِ جفاف وتيبس السائل الخاص بها ، فعليكِ التوقف عن استخدامها على الفور.

- نمو البكتيريا

تعد فرشاة الماسكرا واحدة من أكثر أماكن التي تنمو وتتكاثر عليها البكتريا، وذلك بسبب بيئتها الرطبة، لذلك عليكِ تغييرها على أقصى تقدير كل ثلاثة أشهر؛ منعاً لنمو البكتيريا الضارة عليها، مما يسبب تأذي عينيكِ.

- تكتل الماسكرا

عند ملاحظة تكتل المادة السائلة داخل الماسكرا، عليك فوراً التخلص منها، واستبدال أخرى جديدة بها، حيث يدل ذلك التكتل على انتهاء صلاحيتها.

- تغير رائحتها

من علامات انتهاء صلاحيتها هو تغير رائحتها وظهور رائحة غير مقبولة بسبب نمو البكتيريا بداخلها، مما يسبب ضرراً بالغاً لعينيك ورموشك.

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