الثلج أسرع طريقة لنضارة البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - من أسهل وأسرع الطرق للحفاظ على نضارة بشرتك وإشراقتها الدائمة بدون مكياج هو "الثلج"، كل ما عليك فعله هو إحضار مكعب من الثلج ووضعه في قطعة من القماش النظيف مع تمرريه على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم جففي الوجه جيداً لتلاحظي نضارة وحيوية بشرتك خلال مدة زمنية قصيرة.



إليك بعض فوائد الثلج في جمال ونضارة البشرة:



1.الحفاظ على المكياج لأطول وقت ممكن

الحفاظ على المكياج



قومي بتمرير قطعة من الثلج على بشرتك قبل وضع المكياج، فهذه الطريقة ستساعدك في الحفاظ على مكياجك لأطول فترة ممكنة، إذ يعمل الثلج على غلق المسام ليساعد على عدم امتصاص البشرة للمكياج.



2.الحفاظ على بشرتك من أشعة الشمس

الحفاظ على بشرتك



بللي منشفة صغيرة وضعيها في ماء مثلج، ثم ضعيها على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل الخروج من المنزل، وبعد جفاف بشرتك قومي بوضع كريم الوقاية من الشمس، فأنت بذلك قمت بتقليل نسبة العرق والمحافظة على رطوبة بشرتك، وبالتالي وقايتها من أشعة الشمس الضارة.



3.التخلص من الهالات السوداء

التخلص من الهالات السوداء



قومي بتمرير قطعة من الثلج حول عينيك لمدة خمس دقائق، وستشعرين بنضارة في منطقة العينين.



4.لجمال ولمعان الشعر

لمعان الشعر



قومي بتدليك فروة الرأس بمكعبات من الثلج، فهذا الأمر سيساعد على غلق مسام رأسك، مما يؤدي إلى احتفاظ الشعر بالزيوت الطبيعية الموجودة في فروة الرأس، وبالتالي ازدياد لمعانه.

كما أن الثلج يحمي الشعر من التساقط والجفاف؛ لأنه يعمل على تغليف الطبقة الخارجية من الشعر من الجذور حتى الأطراف بطبقة تحميه من العوامل الخارجية وتجعله أكثر لمعاناً.

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