خلطات طبيعية لشد الصدر من مطبخك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تحتاج كل فتاة لمقومات الأنوثة التي تبرز جمالها، من بينها أن يكون قوام منطقة الصدر متناسق مع باقي جسدها، لهذا جمعنا لك مجموعة من الخلطات الطبيعية من داخل مطبخك، تساعدك على تكبير منطقة الصدر لديك.



ماسك الروز ماري

للحصول على بشرة ناعمة، ومشدودة



كل ما تحتاجينه هو زهور الروز ماري ونقعها في ماء مغلي، واتركيها حتى تصبح دافئة.



اغمسي قطعة قطنية في السائل، وقومي بعمل كمادات على منطقة الصدر لمدة نصف ساعة، في أجواء دافئة.



كرري هذه العملية مرة أسبوعيًا، للحصول على بشرة ناعمة، ومشدودة، كما أن الروز ماري يعزز انتاج الكولاجين في هذه المنطقة.



ماسك الحمضيات

ماسك الحمضيات



1 برتقالة



1 جريب فروت



1 ليمونة



قومي بعضر كل هذه المكونات معًا مع الاحتفاظ بـ الألياف، وضعيها على منطقة الصدر.



كرري هذه العملية أسبوعيًا، للحصول على صدر مشدود ناعم.





ماسك الزبادي والبيض وفيتامين e

ماسك الزبادي والبيض وفيتامين e



1 ملعقة كبيرة زبادي



1 بيضة طازجة



1 ملعقة زيت يحتوي على فيتامين e



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها في حمالة صدر قديمة لديك، وارتديها لمدة 20-25 دقيقة، ثم انزعيها وقومي بعمل مساج بهذه المنطقة، ثم اشطفي جسدك بالماء الدافي ثم البارد.



كرري هذه العملية أسبوعيًا لتنشيط الدولرة الدموية بمنطقة الصدر لديك.

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