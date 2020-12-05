الامارات | القرية العالمية تبهر الزوار باحتفالات اليوم الوطني.. وتحقق 3 أرقام جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تبهر الزوار باحتفالات اليوم الوطني.. وتحقق 3 أرقام جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، احتفالات استثنائية بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات. واستضافت الوجهة ضيوفها خلال العطلة بباقة من البرامج الترفيهية المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «لقد كانت هذه السنة مليئة بالمحطّات التي حرّكت مشاعر الجميع، ونحن كلنا فخر من تمكننا من استقبال ضيوفنا في القرية العالمية مع أجواء احتفالية تعكس أهمية هذه المناسبة التي يفتخر بها شعب دولة الإمارات أمام العالم».

وزينت ألوان العلم الإماراتي سماء القرية العالمية مع عروض الألعاب النارية الموسيقية التي أبهرت الضيوف.

وتمكّنت القرية العالمية من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية جديدة في غينيس للأرقام القياسية من خلال ثلاثة أعمال فنية ضمن احتفالات اليوم الوطني. وتم تجميع أكثر من 1000 علم من أعلام الإمارات لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام في العالم، والتي شكّلت رقم 49. كما تم تحقيق الرقم القياسي لأكبر لوحة فسيفساء باستخدام التذاكر (لتشكيل علم) حيث تم استخدام 9200 تذكرة دخول للقرية العالمية والملونة بألوان العلم لتشكيل علم الإمارات في عمل فنّي نال استحسان الضيوف عند بوابة العالم. وأخيراً، حطمت القرية العالمية الرقم القياسي لأكبر جملة محمّعة باستخدام الأغطية البلاستيكية، بالتعاون مع شركة أكوافينا، بعد أن استخدمت ما يزيد على 14 ألف غطاء بلاستيكي لتشكيل جملة «عيشي بلادي» من النشيد الوطني الإماراتي على الحائط الأيسر للمسرح الرئيس لتكون صورة فنية أمام الضيوف.

واستمتع ضيوف الوجهة العائلية بباقة من العروض الثقافية خلال احتفالات اليوم الوطني، وعلى رأسها الأوبريت الملحمي «الإمارات: أرض السلام» الذي استعرض التاريخ الغني للإمارات، مع مشاهد تصور مسيرة الدولة منذ إعلان الاتحاد، بما في ذلك مقاطع خاصة تحتفي بالإنجاز التاريخي لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.



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