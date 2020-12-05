كندة علوش: بدلع عمرو يوسف وطفلتنا.. "مبيناموش غير لما يتهشتكو"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة كندة علوش، عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وذلك خلال لقائها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامج "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأجابت "كندة" في لعبة "حياة ولا أبو حياة"، على سؤال أبلة فاهيتا حول ما إذا كانت "بتدلع" زوجها، "بدلعه والله بس مش زي الأول بس بدلعه وهو وحياة.. بدلعهم".

وكشفت عن أن أول "قبلة" تتلقاها في الصباح من ابنتها حياة، مشيرة إلى أن زوجها عمرو يوسف هو الذي يستطيع أن "يضحك عليها" وأن زوجها وابنتها يجعلاها "تشد في شعرها"، وأن كلمة زوجها هي التي "تمشي عليها".

واعترفت كندة علوش أن ابنتها "حياة" هي التي تشتاق إليها حاليًا، مضيفة أن حضن حياة وحضن أبو حياة "أحلى من بعض".

وردت كندة علوش على سؤال، كان مضمونه "مين مش بينام غير لما يتهشتك"، قائلة إن زوجها وابنتها "مبيناموش غير لما بيتهشتكوا"، لترد عليها أبلة فاهيتا "يا وعدي".

وردت كندة علوش على سؤال "تنسي حياة في النادي ولا تنسي عمرو في الجونة"، بأنها تختار أن تنسى ابنتها في النادي ولا تنسى زوجها في الجونة.

وأشارت إلى أن الجمهور يلومها عند زيادة وزن عمرو يوسف زوجها ويلوموها أيضًا عند زيادة وزنها: "لما ببقى ماشية أنا وعمرو وعمرو تخنان أنا بتشتم أكلتهيه ونفخته ولو ماشية أنا وعمرو وأنا تخنانة أنا بتشتم وبصي على نفسك، أنا بتشتم في كل الأحوال".

وعلقت كندة علوش على صورة عمرو يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي منذ عامين، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا هاجمتها بسبب الصورة، مؤكدة أن هناك مبالغة في الصورة وأنه كان يرتدي بدلة ضيقة وظهر وزنه زائد بسبب الإضاءة وزاوية التصوير.