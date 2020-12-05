بعد شفائها من كورونا.. سلمى أبو ضيف في المسجد بالحجاب والعباءة

لايف ستايل

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صور لها وهي مرتدية الحجاب.

وظهرت "سلمى" بالحجاب وعباءة سوداء من داخل مسجد "الشيخ زايد" في إمارة دبي، معلقة على الصورة: "في الواقع أحلى مسجد ماشاء الله".

شفاء سلمى أبو ضيف من فيروس كورونا

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف أعلنت شفاءها من فيروس كورونا في خاصية الاستوري الخاص بها، قائلة: "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمدالله.. شكرا لكل الناس اللي سألت عني.. ابقوا آمنين"، وذلك عقب إصابتها بالفيروس بعد عودتها من المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي.

وتشارك سلمى أبو ضيف، جهورها، بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكذلك إطلالاتها الصيفية، منها ما نشرته عبر حسابها على إنستجرام خلال الصيف الماضي، حيث نشرت صورة لها مرتدية سروال من اللون الأسود وعليه قطعة مايوه بكيني "توب"، من اللون الأسود كاشفة عن جسمها وبطنها.

وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من أبرزها" "رجعتي تاني تنشري حاجات غريبة"، و"هو في إيه يا بنتي استري نفسك".

وأعجب البعض بإطلالتها: "ما شاء الله زي القمر"، و"عمالة تحلوي ليه".

ودائما ما تتسم إطلالات سلمى أبو ضيف بالجرأة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بإطلالة جريئة لافتة للنظر، أثناء تواجدها في واحة سيوة، بعدسة JACK WATERLOT.

وظهرت سلمى خلال الصورة مرتدية كارديجان مفتوحًا طويلًا باللون البرتقالي، مكشوف البطن، دون بنطلون، وبدت كأنها إفريقية في وقفتها وملابسها، حيث اعتمدت على الماكياج القاتم، بجانب تسريحة رجالية "آلا جارسون".

وأرفقت سلمى تعليقًا على الصورة الذي أوضح مكان تواجدها وإلتقاطها، والمصور، وقامت بإغلاق خاصية التعليقات.