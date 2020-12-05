الامارات | عضها كلبها أثناء نومها.. ألمانية تتعرّض لإصابات خطيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عضها كلبها أثناء نومها.. ألمانية تتعرّض لإصابات خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّضت امرأة في مدينة أولم الألمانية لإصابات خطيرة في وجهها بعد أن عضها كلبها وهي نائمة.
وبحسب بيانات الشرطة، اتصلت المرأة (57 عاماً) بجارتها مرات عدة الليلة الماضية، لكنها لم تستطع التحدث بسبب ما بها من إصابات.
وتوجهت الجارة إليها لتجدها مستلقية على الأرض، واستدعت الإسعاف على الفور.
ونقلت المرأة إلى المستشفى. وأبلغت الجارة ابن صاحبة الكلب الذي كان يعتني بالحيوان «الأليف». ولم يتضح بعد سبب قيام الكلب، لابرادور، بمهاجمة المرأة.
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