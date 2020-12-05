"نظرة" ثم "زقة".. طريقة كندة علوش للتعامل مع معجبات عمرو يوسف

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كشفت الفنانة كندة علوش عن بعض التغييرات التي استطاعت أن تغيرها في زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك خلال لقائها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامج "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقالت كندة، إن زوجها كان يحب الخروج مع أصدقائه ولكنها استطاعت أن تغيره وتجعله يحب الجلوس في المنزل، مشيرة إلى أنها تفضل فترة الثمانينات ولديها حنين كبير للماضي قبل اختراع وسائل التواصل الاجتماعي وقبل اختراع الهاتف المحمول.

وتحدثت عن رد فعلها مع معجبات زوجها قائلة: "المؤدبة ببقى مؤدبة معاها واللي مش مؤدبة ببقى مؤدبة معاها وأنا لو فيه واحدة بتعاكسه على السوشيال ميديا مبتكلمش لكن لو فيه خروجة في الأماكن العامة، بيبقى فيه بنات مقدامات واخدين جرأة زيادة ودول ساعات بتضطري تحطيهم عند حدهم وساعات"، مشيرة إلى أن ردة فعلها على المعجبات المتجاوزات: "بتبصي ولو مفهمتش البصة بتزقي وأخري زقة أو كلمة وموصلتش للبوكس".

وأثنت كندة علوش على حماتها، مؤكدة أنها تحبها بشدة وأن علاقتها بها طيبة، مشيرة إلى أنها تحب أخت زوجها أيضًا وتعتبرها أقرب صديقة لها.

وقالت كندة علوش، إنها تعلمت طريقة عمل اللوبيا خصيصًا أن زوجها عمرو يوسف يحبها وتعلمتها من والدته، مشيرة إلى أنها تعلمت منها بعض الأكلات التي يحبها زوجها.

وكشفت كندة علوش عن أنها لا تركز أثناء تسوقها وأحيانًا تقوم بشراء بعض الاحتياجات أكثر من مرة، لدرجة أنها قد تشتري شيئا وتذهب لشرائه مرة أخرى، مشيرة إلى أنها كان لها عادة قديمة حيث تحب الحديث قبل النوم وكانت تتحدث حتى في نومها، ولكن منعها زوجها من تلك العادة.

وأشارت كندة علوش أنها لم تسع للارتباط بعمرو يوسف ولكن هو الذي سعى للارتباط بها: "أنا مش شنكلته هو اللي شنكلني ومش أنا اللي بدأت وفي الأول هو اللي بدأ وهو موز من برة ومن جوة"، لافتة إلى أنها تستعير ملابس وكريمات زوجها.

وأكدت أن ابنتها "حياة" تشبه والدها دون لون عينه، مشيرة إلى أنها تشبه والدها في الشكل ولكنها تشبهها في التصرفات، لافتة إلى أن ابنتها تبلغ من العمر الآن عامين.

وفي لعبة "حياة ولا أبوحياة" قالت كندة علوش إنها يمكن أن تترك ابنتها في النادي، ولا يمكن أن تترك زوجها في مهرجان الجونة.