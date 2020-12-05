للمرة الثانية.. فنانات بـ"الأسود" في مهرجان القاهرة السينمائي

علاقات و مجتمع

شهدت فعاليات اليوم الثالث من الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس، توافد العديد من مشاهير الفن، إذ حرصن عدد من الفنانات على الظهور بإطلالات سوداء مميزة ومختلفة، أثناء تواجدهن على السجادة الحمراء، وذلك للمرة الثانية بعد يوم افتتاح المهرجان حيث غلب عليه الإطلالة السوداء أيضا.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود ذو أكمام طويلة من الحرير، وبطانة قصيرة فوق الركبة، وتسريحة شعر انسيابية.

هنا شيحة

وأطلت الفنانة هنا شيحة، بـ"جامب سوت" سوداء، ذو أكمام طويلة مفتوحة، وقَصة شعر قصيرة.

أمينة خليل

فيما أطلت الفنانة أمينة خليل، بفستان أسود "وان شولدر" طويل، وشعر انسيابي على ظهرها.

إيمان العاصي

وبـ"جامب سوت" سوداء، ذو أكمام من الشيفون، ومكشوفة البطن، أطلت الفنانة إيمان العاصي على السجادة الحمراء.

جميلة عوض

وارتدت الفنانة جميلة عوض، فستان أسود ذو أكمام طويلة، وفتحة طويلة من الظهر، وتسريحة شعر بسيطة.

مريم الخشت

وظهرت الفنانة مريم الخشت، بفستان أسود "كات" طويل، وشعر انسيابي.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.

وخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم الذي يشهد مهرجان القاهرة الليلة عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".