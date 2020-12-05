مواصفات ساعات المشاهير الباهظة: "مصنوعة من الألماس والذهب.. وضد الماء"

علاقات و مجتمع

لفتت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، متجملة بفستان أصفر طويل مرصع بفصوص ذهبية، مع ارتدائها ساعة "Happy Sport" من ماركة "chopard".

تتميز الساعة بأنها مصنوعة من الذهب عيار 18، ومرصعة بـ 36 قطعة من الألماس، كما تميزت بعقاربها التي تشبه السيف، و7 ماسات عائمة، مع سوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، ويتجاوز سعرها الـ29800 دولار أمريكي أي مايعادل 466,966 جنيه مصري.

ولا تعد "إلهام" الفنانة الوحيدة التي ارتدت ساعات باهظة الثمن، حيث سبقها العديد من المشاهير، ويرصد "هن"، أبرزهم خلال الفقرات التالية.

تامر حسني

لفت النجم تامر حسني الأنظار بإطلالته على غلاف ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، مرتديا ساعة من ماركة "ريتشارد ميل"، والتي تعد واحدة من مجموعة "56 رينجيت"، والتي يصل سعرها إلى مليون و885 ألف يورو، أي ما يعادل 34 مليونا و690 ألف جنيه مصري.

وتميزت الساعة بأنها مصنوعة من الكريستال الياقوتي الشفاف، بواسطة متخصصين عالميين في استعمال هذه المادة، بحسبما ذكره موقع watch site.

ياسمين صبري

في يونيو الماضي، لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بارتدائها ساعة أثناء قيادة سيارتها، والتي تعود إلى ماركة Audemars Piguet، المتخصصة في المجوهرات والساعات، وتحديدا مجموعة Legacy.

وفي تفاصيل وشرح مميزات الساعة، التي نشرها الموقع الخاص بتلك الماركة، أشار إلى أنها مصنوعة من الذهب الأبيض من الداخل، مع فصوص الألماظ الخالصة الدقيقة، ومن الخارج "ستاليستيل"، ورابر من اللون الموف، ويبلغ سعرها 29300 دولار، أي حوالي 450 ألف جنيه.

في الأطلالة الأولى اختارت ياسمين صبري، ساعة من الجلد الأصفر، مرصعة بالفصوص، من علامة Franck muller جاءت بسعر 38800 دولار بما يعادل 610 آلاف جنيه.

وفي الإطلالة الثانية، اختارت ساعة من الذهب، مرصعة بالفصوص الماسية، من علامة audemars piguet بسعر 43500 دولار، بما يعادل 684 ألف جنيه.

خطيب أمينة خليل

اختار رجل الأعمال عمر طه، ارتداء ساعة من الماركة العالمية "Rolex⁣"، خلال احتفاله بحفل خطبته على الفنانة أمينة خليل في مدينة ساحلية.

وتنتمي الساعة إلى مجموعة "GMT Master II"⁣، ويتميز السوار بأنه من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، مزود بالفولاذ المقاوم للصدأ، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة المصنعة.

ويصل سعر تلك الساعة إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وهو ما يعادل 159 ألف جنيه مصري، بحسب موقع "Rolex⁣".