تصل إلى السجن المؤبد.. عقوبات جريمتي الاغتصاب وهتك العرض

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تُجرّم القوانين المصرية جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، بحسب بيان إعلامي صادر عن المجلس القومي للمرأة، حيث تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الإغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عامًا أو الإعدام.

تجريم الاغتصاب

شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

1. لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

2. أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها (عمليا أو تعليميا) أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

3. أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

ونص المادة 267:

"من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

هتك العرض

هتك العرض بالقوة:

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات هتك العرض بالقوة وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

ونص المادة 268:

"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانية عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد".

هتك العرض بغير قوة:

جرّم المشرع فعل هتك العرض حتى بعدم استخدام القوة وحدد قيامه على ثلاث أركان:

الأول فعل فاضح مخل بالحياء، الثاني القصد الجنائي، والثالث هو عمر من وقعت عليه الجريمة.

وفرض المشرع حماية خاصة فى هذه المادة حيث لا يعتد بالقبول والرضاء، كون الضحية قاصر مع اختلاف العوقبة وفق عمر الضخية، حيث وضع عقوبة أشد من تلك التي وضعها للمجني عليه أقل من ثمانية عشر عامًا.

وجاء نص المادة 269:

"كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلا منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن وإذا كان سنة لم يبلغ إثنى عشر سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة، ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".