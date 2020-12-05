كتب: هن - 05:10 ص | السبت 05 ديسمبر 2020

تعتبر المشويات من الأكلات المفضلة لدى البعض باختلاف طرق إعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كباب الخضروات والدجاج على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة"، على سي بي سي سفرة. المكونات: كيلو صدور دجاج وسط مكعبات. بصلة مكعبات. 2 ثمرة فلفل أخضر(مكعبات). 2 فلفل أحمر. 2 ثمرة طماطم. ملح. فلفل أسود. زعتر جاف. بابريكا. 2 كوب ماء. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. أوراق شبت. طريقة التحضير: تخلط قطع الدجاج والصلصة والزعتر والبابريكا والملح والفلفل الأسود والزيت والماء. يوضع الخليط فى إناء ساخن على النار ويقلب قليلا. يوضع جزء من الخليط في إناء بايركس. تضاف قطع البصل والفلفل والطماطم. يضاف باقي خليط الدجاج على الوجه. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كباب الخضروات بالفراخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.