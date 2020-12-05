أولياء أمور يطالبون بإعلان نتيجة الثانوية الإلكترونية بعد آخر امتحان

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اسئلة مشروعه وجهها أولياء الأمور عبر صفحة "ائتلاف أولياء أمور مصر" بعدما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم تصحيحها إلكترونيا.

ومن ضمن الأسئلة التي وجهها أولياء الأمور: "هل هذا يعني نتيجة الامتحان سوف تظهر فورًا قبل مغادرة اللجنة، أم بعد نهاية جميع الامتحانات؟".

وطالبت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بأن تكون إعلان نتيجة الامتحانات بعد إتمام جميع الامتحانات كما تم بالأعوام الماضية.

وأشارت "الحزاوي"، إلى أن هذا ليس في صالح الطلاب أن يعلمون نتيجة الامتحان قبل مغادرة اللجنة، قائلة: "إذا حصل الطالب على درجة سيئة فيصاب بالإحباط والشعور باللامبالاة، ويأتي تأثير هذا على أداء الامتحانات التالية".

وأوضحت مؤسسة "ائتلاف أولياء أمور مصر"، بأن هناك مطلب آخر لأولياء أمور الثانوية العامة، وهو عمل امتحان تجريبي للطلاب مثل طلاب الأول الثانوي، ليتمكن الطالب تقييم نفسه وطريقة أدائه قبل الامتحان النهائي.

وكان أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والمقرر إجراؤها فى 19 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق سير الدراسة، موضحًا أنه سيكون هناك تجهيزات على أعلى مستوى للامتحانات لتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب.

وقال شوقى، لـ"الوطن"، إن جميع امتحانات الثانوية العامة لهذا العام سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، منوها إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على إستكمال العام الدراسي الجديد وتحدي كل الصعوبات.

وأضاف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.