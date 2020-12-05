الامارات | بيع مسدس جيمس بوند بـ 250 ألف دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مسدس جيمس بوند بـ 250 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع مسدس، استخدمه الممثل، شون كونري، في أول فيلم لعب فيه دور العميل البريطاني، جيمس بوند، في مزاد علني بمبلغ 256 ألف دولار، أمس.
وكان المسدس طراز «ولتر بي بي»، قد ظهر في فيلم «دكتور نو» عام 1962، واستخدمه كونري في أول فيلم له، لعب فيه دور العميل السري «007»، بالإضافة إلى الفيلم الأول في السلسلة.
وكان مزاد «جوليان» العلني، في مدينة بيفرلي هيلز، قد قدر أن يتم بيع المسدس بمبلغ يراوح بين 150 ألفاً و200 ألف دولار.
وقرر المشتري أن يبقى مجهول الهوية، لكن دار المزاد ذكرت أنه أميركي، وكان يشاهد كل أفلام جيمس بوند مع أبنائه.
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