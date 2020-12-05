الامارات | #النصف_الحلو.. «هوتونج» يطلق «برانش السبت»

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «هوتونج» يطلق «برانش السبت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 ديسمبر 2020

كشف مطعم وركن مشروبات هوتونج، الوجهة العصرية المختصّة بأطباق المطبخ الصيني الشمالي في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق تجربة «برانش السبت» الجديدة ضمن أجوائه العائلية المميزة، اليوم، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ49. وتأتي الفعالية الجديدة بعد النجاح الباهر الذي حققته فعالية يوم الجمعة الماضي. واحتفاءً بهذه المناسبة، سيقدّم مطعم هوتونج نسخة خاصّة من طبق الديم سم المزين بألوان العلم الإماراتي على وجبتي الغداء والعشاء خلال الأسبوع، كما سيتيح لزواره تعليق بطاقات أمنياتهم التي تحمل ألوان علم الإمارات أيضاً على شجرة الأمنيات الموجودة في منتصف المطعم. ويُعدّ «برانش السبت» فعالية اجتماعية يمكن الاستمتاع بها داخل المطعم أو على التراس الخارجي المثالي للاسترخاء، على وقع أنغام الساكسفون والعرض الحي الذي سيقدمه منسق الأغاني إيفان مينوتي. ويمكن لروّاد المطعم الاستمتاع بأطباق الديم سوم غير المحدودة، التي تم اختيارها من قبل صحيفة نيويورك تايمز ضمن قائمه أفضل أطباق الديم سم في مانهاتن، إضافة إلى 15 طبقاً شهياً، من بينها طبق سمك الهامور الطازج الخاص بالمطعم، والمُعدّ على الطاولة بشكلٍ مميز بواسطة معدات بلاك ستون. كما تتميز قائمة الطعام بأطباق لذيذة أخرى، مثل الباوزي الشهي بالفطر البري، والكمأة المُعدّ بإتقان، وطبق نودلز دان دان الخاصّ بمطعم هوتونج، وهو طبق سيشوان كلاسيكي بمرق لحم العجل المفروم والسمسم والفول السوداني، إضافة إلى مجموعة من الحلويات الخاصّة، مع خيارات الآيس كريم والعصائر الفريدة.

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