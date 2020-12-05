الامارات | بلقيس والمنهالي والشحي وشما بأجمل أغانيهم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس والمنهالي والشحي وشما بأجمل أغانيهم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حفلين موسيقيين، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبّر خلالهما المطربون الإماراتيون عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

واستضافت المؤسسة، بالشراكة مع مجموعة MBC، وإعمار، الفنانين: بلقيس ومحمد الشحي يوم الأربعاء، وعيضة المنهالي وشما حمدان يوم الخميس، وذلك في حديقة البرج، وسط مدينة دبي. واستمتع جمهور الحفلين بأشهر أغاني المطربين المشاركين، إلى جانب مجموعة من الأغاني العربية المفضلة والخليجية المعاصرة.

جاء الحفلان تتويجاً لسلسلة من الفعاليات التي احتضنتها دبي احتفالاً باليوم الوطني، والتي بدأت رسمياً في 28 نوفمبر، وتضمنت العديد من النشاطات العائلية والترفيهية.

والتزمت كل العروض، التي أقيمت في الهواء الطلق، بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، كما التزم الحضور من عشاق الموسيقى بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

من جهته، احتفل برواز دبي في حديقة زعبيل بهذه المناسبة المميزة، من خلال عرض رسائل التهنئة؛ في حين تألق فندق برج العرب في جميرا بإضاءة بألوان العلم الإماراتي، وقدمت نافورة دبي عرضاً خاصاً مع النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع عرض خاص على برج خليفة. وتستمر العروض حتى مساء اليوم السبت.

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