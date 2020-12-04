بفستان جرئ.. مريم الخشت على ريد كاربت مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة مريم الخشت خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 بفستان أسود.

ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة العيون.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.