بفستان قصير وأحمر شفاه صارخ.. نسرين طافش على ريد كاربت "القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 بفستان قصير.

ارتدت فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.