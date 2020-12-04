أمير شاهين وزوجته يخطفان الأنظار بلوك ناعم في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أمير شاهين وزوجته منة جاب الله على السجادة الحمراء خلال حضورهم اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت منة فستاناً قصيرا متعدد الألوان مزيج من الأبيض والأسود والكافيه، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الذهبي.

واعتمدت منة مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع.

أما الفنان أمير شاهين ارتدى بليزر باللون الرصاصي، مع قميص باللون الأبيض وبنطلون جينيز غامق.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

