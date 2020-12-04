قبل تناولها في الشتاء.. فوائد شوربة العدس وتكون ضارة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما إن يبدأ الشتاء ويشعر الجميع بالبرودة، يفكر العديد بتناول الأطعمة التي تمحنهم شعورا بالدفء، ومنها "شوربة العدس" الذي يعد من أكثر الأطباق على مائدة الشتاء.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز فوائد هذا الطبق وما الكمية المناسبة، ومتى يكون ضارا، حسب ما ذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365".

فوائد العدس:

- يحتوي على النشويات المعقدة بطيئة الهضم.

- يساعد على إمداد الجسم بالطاقة.

- يساعد على زيادة الإحساس بالدفء في الشتاء وتقليل الشعور بالبرودة.

- مصدر جيد للبروتين.

- يساهم في زيادة الإحساس بالشبع.

- يحتوي على نسبة من الألياف الذائبة، ما يساعد على ضبط مستوى سكر الدم، وتساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم الموجود في الأغذية.

- يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة

أضرار الإفراط في تناول العدس:

- يحتوي على المزيد من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- زيادة تناول نسبة البروتين، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الكلى.

لذا عند تناوله من الافضل تناول طبق صغير إلى متوسط كحد أقصى.

إلى هنا، نذكر لكم طريقة عمل أشهى شوربة عدش بالشعرية:

المقادير:

3 أكواب عدس أصفر

1/2كوب شعرية مكسرة

ثمرة جزر وبصل وطماطم

2 ثمرة بصل

ثوم مفروم

مقدار ملح وفلفل وبهارات

ملعقة كبيرة زيت ذرة

الطريقة:

1- يغسل العدس جيدا ويضاف له الماء في قدر ويوضع معه الجزرة مقطعة حلقات سميكة والبصلة مقطعة أربعة أرباع وحبة الطماطم.

2- يسلق العدس حتى تنضج الخضروات بحيث يسهل هرسها ثم يترك ليبرد.

3- يضرب العدس في الخلاط حتى يصير كالعصير.

4- تحمر الشعرية في الزيت ثم يصب عليها العدس المضروب وتقلب وإذا كانت سميكة يضاف لها الماء وتترك على نار هادئة حتى تنضج الشعرية و يضاف الملح والفلفل والكمون.