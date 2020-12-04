بشرى بلوك مختلف في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة بشرى خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بلوك ناعم. إذ ارتدت فستاناً طويلا، باللوني الأبيض والأسود، مزينا برسومات هندسية، بقصة الأميرات، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية ناعمة.

واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياج قوي بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه لامع.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.