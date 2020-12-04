رسالة مؤثرة من شهيرة لـ محمود ياسين: تركت الظلام بداخلي

علاقات و مجتمع

مازال الحزن يخيم على الفنانة المعتزلة شهيرة، لرحيل زوجها الفنان محمود ياسين، الذي توفى بعد صراع مع المرض، منذ قرابة الشهرين، وتحديدًا في 14 أكتوبر الماضي.

ونشرت "شهيرة" صورة نادرة تجمعها بزوجها الراحل، معلقة عليها: "ماهذا الظلام الذي تركته بداخلي وذهبت".

وتفاعل معها المتابعون في الدعاء للفنان الراحل محمود ياسين بالرحمة والمغفرة: "الله يرحمه ويدخله فسيح جناته".

وفاة محمود ياسين

وتوفى الفنان محمود ياسين، 14 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

واعتادت ابنته "رانيا" على مشاركة متابعيها برسائل الحزن عن رحيل والدها، كما من بينها ما نشرته عقب مرور 3 أسابيع، وكانت صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "3 أسابيع على فراقك يا بابا.. بحبك للأبد.. وأفتقدك بشدة".

وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدها، قائلة: "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأضافت، "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وتابعت رانيا محمود ياسين: "اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.. يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرًا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.. اللهم اغفر واصفح عن أبي، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضة عليه، مستبشرًا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب".