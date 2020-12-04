لورديانا بفستان محتشم وسلمى الشيمي بـ السبحة.. جمعة مباركة (صور)

لايف ستايل

اتجهت الأنظار تجاه الراقصة البرازيلية لورديانا والبلوجر سلمي الشيمي، اليوم، خلال أحدث ظهور لهما اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لورديانا بإطلالة "مش جريئة"

تخلت لورديانا عن الإطلالات الجريئة اليوم، بظهورها بفستان "أوف شولدرز" محتشم، والذي تميز بأنه أبيض اللون وبكمامات طويلة، فضلا عن أنه غير منقوش، مع قبعة متوسطة الحجم، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف التعليقات، أبرزها: "أحسن راقصة في مصر"، و"شيك وقمر"، و"ملكة جمال".

سلمى الشيمي بعباءة وسبحة

تداول رواد موقع "فيس بوك" صورة لـ"سلمي" بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة بيضاء فضفاضة، مع حجاب أبيض طويل، اليوم، وهي تمسك سبحة، مُعلقة: "الجمعة البيضاء".

ولم ينشر الحساب الخاص للبلوجر على موقع "إنستجرام" تلك الصورة، فضلا على عدم تعليقها عليها حتى الآن.

وتفاعل معها العديد من الرواد بين الساخر من الإطلالة التي جاءت عقب التحقيق معها، وبين مؤيدي تلك الإطلالة المحتشمة، حيث أبدى الكثير إعجابهم بها.

وكانت "سلمى" أثارت جدلا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة بإحدى المناطق الأثرية، بعدسة المصور الشاب حسام محمد، الذي شارك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال جلسة التصوير، ظهرت سلمى الشيمي، مرتدية زيًا فرعونيًا جريئًا، إذ ارتدت فستان أبيض "أوف شولدر" قصير فوق الركبتين وملفوف حول الجسم، وتوسطه حزامًا منقوشًا بالنقوش الفرعونية ويتدلى من الأمام.

وأحدثت صور سلمى الشيمي، التي حققت انتشارا واسعا على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر"، موجة من الغضب والجدل بين نشطاء السوشيال ميديا، إذ تم التقاطها خلسة خلال جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية، وتعمدت الفتاة خلالها إظهار مفاتنها بشكل جرئ، وهو ما رآه البعض عدم احترام للمكان السياحي الهام.