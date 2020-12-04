تعاني من الآلام؟.. 8 طرق طبيعية لتخفيف تعب الساقين والقدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

بعد ممارسة رياضة متعبة أو إنهاء يوم طويل بالتعب أو ممارسة الرياضة البدنية يمكن أن يؤدي إلى ألم في الساق، عندما تشعر بإحساس طعن يجعلك غير مرتاح، تؤدي العديد من المشاكل إلى الشعور بعدم الراحة، بما في ذلك الإصابات والصدمات الجسدية، تشمل الأسباب الأخرى لألم الساق ممارسة الرياضة بسبب فرط النشاط ونقص التغذية والأحذية غير المريحة والتهاب المفاصل والسمنة والشيخوخة، يمكن أن يؤدي إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة جنبًا إلى جنب مع بعض العلاجات المنزلية إلى التخفيف من آلام الساق.

هل تبحث عن طرق للتخلص من آلام الساق؟ إليك بعض العلاجات المنزلية التي ستوفر لك الراحة وتجعلك تشعر بتحسن، وفقا لموقع " thehealthsite".

العلاجات المنزلية لألم الساق

الماء الساخن

عندما لا تعمل عروقك بشكل صحيح وتبدأ في جمع الدم، فقد يؤدي ذلك إلى ألم في الساقين، يمكن أن يساعد استخدام الماء الساخن لساقيك في زيادة تدفق الدم إلى الساقين وإرخاء العضلات المتعبة، كل ما عليك فعله هو غمس المنشفة في الماء الساخن ووضعها على ساقيك المتعبة حتى تصل إلى درجة حرارة طبيعية، كررها عدة مرات.

الزيوت الأساسية

زيت الأوكالبتوس له تأثير تبريد على العضلات ويساعد في تقليل الالتهاب والألم، وبالمثل، يحتوي زيت القرنفل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تخفف من التعب وتخفف من آلام الساق، أضف أيًا من هذه الزيوت العطرية في الماء الساخن وانقع ساقيك لمدة 15 دقيقة، واشطف قدميك بالماء العادي.

ملح إنجليزي

اخلط ملعقة كبيرة من ملح إبسوم وصودا الخبز في ماء دافئ وانقع ساقيك لمدة 15 دقيقة، يزيل ملح إبسوم الجسم من السموم ويريح العضلات، من ناحية أخرى، تحتوي صودا الخبز على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف التعب.

خل حمض التفاح

يحتوي خل التفاح (ACV) على خصائص تساعد في التخلص من أي بكتيريا تسبب آلام القدم، يمكنك غمس ساقيك في الماء الساخن مع نصف كوب من خل التفاح، يمكنك أيضًا خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه يوميًا في الصباح.

العلاج البارد

يستخدم بشكل عام لتحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب والتورم الذي يسبب الألم، ضع كمادة باردة على المنطقة المصابة؛ لبضع دقائق ثم قم بإزالتها، يمكن أن يقلل مؤقتًا من نشاط الأعصاب، ما قد يخفف الألم، تأكد من أنك لا تضغط كثيرًا على الألم.

شاي النعناع

انقع بعض أكياس شاي النعناع في ماء ساخن لمدة 4-5 دقائق، الآن، أضف هذا الشاي العشبي إلى حوض ماء ساخن وانقع ساقيك فيه، افعل هذا لمدة 15 دقيقة للحصول على راحة فورية، النعناع له خصائص مسكنة للألم تجعله علاجًا منزليًا رائعًا لألم الساق.

مياه الحلبة

انقعي ملعقة كبيرة من بذور الحلبة أو الميثي في كوبين من الماء واتركها طوال الليل، اشرب هذا الخليط في الصباح على معدة فارغة للاستفادة من فوائده، تساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الحلبة على تخفيف الألم.

أغذية فيتامين د

انخفاض مستويات فيتامين د في النظام يجعلك عرضة للشعور بألم العضلات، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي غني بفيتامين د في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، يعتبر التعرض لأشعة الشمس أفضل مصدر لفيتامين د، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د السلمون والسردين واللحوم الحمراء وصفار البيض وحبوب الإفطار والفطر وحليب الصويا ودقيق الشوفان وزيت كبد سمك القد.