7 أجزاء من الجسم ننظفها بشكل خاطئ طوال حياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

هناك نحو 2368 نوعًا من البكتيريا تعيش في "سُرة" البطن وحدها، وربما أكثر، ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهل نظافتها، ويعد استخدام قطعة قطن لتنظيف شمع الأذن أمرًا خطيرًا وغير ضروري، بل وننظف أجزاء أجسامنا بطريقة خاطئة طوال الوقت ما تلحق أضرارًا أكثر بنا، كما أوضح موقع "برايت سايد".

1- سرة البطن:

يتجاهل معظمنا عمومًا نظافة السُرة أو ينظفها بطريقة خاطئة، ومن المفترض أن يتم تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع وبطريقة محددة، من خلال غمس قطعة قطن في الكحول واستخدمها لتنظيف الدواخل، وكرر حتى تخرج المسحة نظيفة، واتبع ذلك بقطعة قماش جديدة للتخلص من الكحول.

2. الآذان:

يعد استخدام أظافرك أو أي شيء مدبب آخر لتنظيف شمع أذنك هو أمر غير مقبول على الإطلاق، وبدلًا من ذلك ضع بضع قطرات من زيت الأطفال أو الجلسرين لتليين الشمع، وبعد يوم أو يومين، اسكب الماء الدافئ برفق باستخدام قطارة، ثم أدر رأسك إلى الجانب الآخر لإخراج الماء، ثم امسح اذنك بمنشفة وكرر العملية حسب الضرورة.

3- اللسان:

وفقًا للخبراء، فإن كشط لسانك هو الطريقة الأكثر فعالية لتنظيفه، ويحتاج لسانك إلى التنظيف بنفس معدل تنظيف أسنانك، لذا ضع مكشطة في الجزء الخلفي من لسانك وادفعها للأمام ببطء مع قليل من الضغط، وإذا كنت تشعر بالرغبة في التقيؤ، فتجنبه عن طريق تعديل موضع مكشطة اللسان كلما دعت الحاجة.

4- الأكواع:

لتجنب تراكم خلايا الجلد الميتة التي تغمق الكوع، يُنصح بتقشيرها مرة أو مرتين في الأسبوع، ويمكنك استخدام مقشر منزلي الصنع أو شراء واحد من المتجر، ولكن المفتاح هنا هو الفرك بحركة دائرية برفق، وذلك لأن الضغط المفرط سيجعل الأمر أسوأ.

5- فروة الرأس:

يمكن أن يحدث تراكم فروة الرأس بسبب الخلايا الميتة أو حتى الإفراط في استخدام منتجات الشعر، ولتنظيفه، اشطفي شعرك تمامًا قبل استخدام الشامبو، ثم اخلطي الماء مع الشامبو وضعيه على منطقة فروة رأس، وإذا كنتي تستخدمين البلسم، ضعيه على أطراف الشعر فقط.

6- الوجه:

الصابون والغسول الرغوي تجعل بشرتك جافة، لذا تجنبيها، واستخدمي منظفًا مع الماء الفاتر لغسل وجهك، ثم اتركيه على الوجه لمدة 60-90 ثانية قبل غسله.

7- الظهر:

يعد غسل ظهرك أصعب شيء عندما يتعلق الأمر بتنظيف الجسم، وللتأكد من أنك تقوم بذلك بالطريقة الصحيحة، ابدأ بالفرشاة الجافة، ثم انتقل إلى الفرك المعتاد باستخدام لوفة طويلة أو شريط تقشير.