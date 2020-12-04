3 فوائد و5 آثار سلبية.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الفياجرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُقبل العديد من الرجال ممن لديهم مشاكل في "العلاقة الزوجية"، على تناول الفياجرا أو المعرفة شعبيا بـ"الحبة الزرقاء" التي تحتوي على عقار السيلدينافيل، كونها تُحسن من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ما يؤدي إلى الانتصاب وبالتالي تحسين الصحة الجنسية.

وفي التقرير، نستعرض لكم ما يحدث لجسم الرجل عند تناول الفياجرا، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- تحسين الحياة الجنسية:

يحسن تدفق الدم إلى القضيب، ما يحفز الانتصاب، وبالتالي يساعد ذلك على تحسين حياة الزوجين الجنسية.

2- يساعد في تعزيز صحتك العقلية:

وجدت دراسات متعددة أن الجنس المنتظم له العديد من الفوائد الصحية العقلية، واحد منهم يمكن أن يساعد في تقليل التوتر.

3- يساعدك في استعادة الانتصاب المنتظم:

هناك دليل علمي على أن الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي والذين يتناولون الفياجرا ليلا، وجدوا أن الانتصاب الطبيعي عاد.

4- قد يؤثر على ضغط الدم:

الفياجرا يمكن أن تسبب انخفاضًا خطيرًا في ضغط الدم لدى مجموعة فرعية معينة من المرضى، ويجب عدم إعطاؤه للمرضى الذين قد يتناولون النتروجليسرين.

5- آثار جانبية خفيفة:

الآثار الأكثر أكثرها شيوعًا لتناول الفياجرا هي الاحمرار (الشعور بالدفء) والصداع وعسر الهضم والتغيير البصري العابر، وتشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أن الآثار الجانبية الأخرى يمكن أن تشمل حرقة المعدة والإسهال ونزيف الأنف وصعوبة النوم أو الاستمرار في النوم والتنميل والحرقان أو الوخز في الذراعين أو اليدين أو القدمين أو الساقين وآلام في العضلات وتغيرات في رؤية الألوان أو الحساسية للضوء، لذا من المهم التحدث مع طبيبك قبل البدء في تناوله.

6- قد يسبب آثار جانبية خطيرة:

تحذر المعاهد الوطنية للصحة من أن الفياجرا يمكن أن تسبب آثارًا جانبية حادة بما في ذلك النقص المفاجئ أو فقدان السمع وطنين في الأذنين والدوخة أو الدوار والإغماء وألم الصدر وعدم وضوح الرؤية وضيق التنفس المتفاقم، والانتصاب المؤلم والحكة أو حرقان أثناء التبول أو طفح جلدي، لذا إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

7- فقدان البصر في حالات نادرة جدا:

قد يكون الفقد الشديد المفاجئ للرؤية من الآثار الجانبية النادرة والخطيرة، ويوضح المعاهد الوطنية للصحة أن "بعض المرضى عانوا من فقدان مفاجئ لبعض أو كل رؤيتهم بعد تناولهم السيلدينافيل أو أدوية أخرى تشبه السيلدينافيل.

8- كن حذرًا إذا كانت لديك حالات موجودة مسبقًا:

تكشف المعاهد الوطنية للصحة عن وجود تقارير عن نوبة قلبية وسكتة دماغية وعدم انتظام ضربات القلب ونزيف في المخ أو الرئتين وارتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ لدى الرجال الذين تناولوا السيلدينافيل لعلاج ضعف الانتصاب.