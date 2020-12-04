أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر ملامسة الوجه في هذا الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر ملامسة الوجه أثناء التسوق من البقالة

يتجاهل العديد من الأشخاص تعليمات السلامة للوقاية من الفيروس مثل لمس الوجه وقت التسوق من البقالة.

لماذا يشكل خطرا؟

إذا لمست وجهك بعد لمس البقالة ومقبض عربة التسوق فإن فيروس كورونا قد ينتقل إليك.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب لمس وجهك تماما أثناء التسوق إلا بعد العودة للبيت وغسل اليدين.