محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
ظهرت لفنانة ليلي علوي خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان قصيرا، باللون الأسود، مزينا برسومات هندسية باللون الأبيض، بقصة واسعة.
واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل للخلف، مع ماكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه صارخ.
ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات متعددة، وكلاتش باللون الأسود.
وبالبحث عن موديل الفستان وجدنا أنه من ماركة دولتشي أند جابانا، بسعر 2000 دولار أي ما يعادل 31 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم بساطة الإطلالة.. كم يبلغ سعر فستان ليلى علوي في مهرجان القاهرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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