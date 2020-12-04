احذر منها.. علامة غير متوقعة تكشف إصابتك بقرحة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر علماء من أن "التجشؤ"، مشيرين إلى أنه قد يكون علامة على وجود قرحة في بطنك.

ما هو التجشؤ؟

هو عملية فسيولوجية سليمة لإطلاق الهواء من المعدة أو الحنجرة خارج الجسم، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

والسبب الرئيسي للإصابة بقرحة المعدة هو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)، لكنها ليست السبب الوحيد، إذن ما هي علامات الإصابة؟.

بصرف النظر عن العدوى البكتيرية، فإن الاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات يمكن أن يسبب قرحة في المعدة، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم الأعراض، ولكن كيف تعرف أنك مصاب؟.

وفقًا لمايو كلينيك، تشمل أعراض قرحة المعدة التجشؤ والانتفاخ والشعور بالامتلاء، علاوة على ذلك، قد يعاني الشخص من حرقة المعدة والغثيان، قد يصاب الفرد المصاب أيضًا بعدم تحمل الأطعمة الدهنية، بينما العلامة الأكثر دلالة هي آلام المعدة الحارقة، والتي يمكن أن تسوء عندما تكون معدتك فارغة.

ويميل هذا النوع من الألم إلى التخفيف عند تناول أطعمة معينة "تحمي حمض المعدة"، ومع ذلك، فإن الألم يعود ويظهر من جديد، وقد يحدث في كثير من الأحيان، ولكن قرحة المعدة يمكن أن تسبب علامات شديدة يجب أن تكون على دراية بذلك.

على سبيل المثال، قد يتقيأ المرء أو يتقيأ دماً، والذي يمكن أن يظهر باللون الأحمر أو الأسود، علامة أخرى هي وجود دم غامق في البراز، أو براز أسود أو قطراني المظهر.

ويمكن أن تشمل العلامات التحذيرية الأخرى: فقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالإغماء، وصعوبة التنفس، عليك استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من العلامات التحذيرية.

كيف تحدث قرحة المعدة؟

تظهر قرح المعدة "عندما يأكل الحمض الموجود في الجهاز الهضمي السطح الداخلي للمعدة أو الأمعاء الدقيقة"، حسب مايو كلينيك، هذا يسبب قرحة مفتوحة قد تنزف، ويمكن أن تؤدي إلى الأعراض المذكورة أعلاه.

الأشخاص المعرضون لخطر هذه الحالة؟

قد يؤدي تدخين السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة لدى الأشخاص المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى تهيج وتآكل الغشاء المخاطي للمعدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد الكحول من كمية حمض المعدة التي يتم إنتاجها، كما الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وأوضحت Mayo Clinic ، أن عوامل الخطر هذه لا تسبب القرحة، لكنها يمكن أن تجعل القرحة أسوأ وتجعل الشفاء منها صعبا.

وإذا تُركت قرحة المعدة دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات، مثل النزيف الداخلي.

النزيف الداخلي هو سبب القيء الملطخ بالدماء أو البراز القطراني؛ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقر الدم، ومن المضاعفات الأخرى حدوث انسداد في الجهاز الهضمي، حيث تمنع القرحة مرور الطعام.

العلاج

بمجرد أن يتم تشخيص قرحة المعدة من قبل أخصائي طبي، يمكن أن يبدأ العلاج، إذا كان السبب هو الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية، فسيتم وصف المضادات الحيوية.

يمكن إعطاء مزيد من الأدوية "لمنع إنتاج الحمض" في المعدة لتعزيز التئام القرحة.

عادةً ما يكون العلاج الدوائي ناجحًا، لذلك إذا كنت قلقًا من إصابتك بقرحة في المعدة، فاطلب العناية الطبية.