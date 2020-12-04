أجمل تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - برزت العديد من صيحات الشتاء التي تمنحك اطلالات أنيقة ومناسبة لكل الاوقات.

أحصلي على إطلالة لافتة للأنظار وأجمل تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021، حيث أنها صيحة بارزة هذا العام ويمكن اعتمادها في المساء والمناسبات كبديل عن ارتداء فساتين سهرة.









تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021 بتصاميم طويلة

MICHAEL KORS





يمكنك اختيار تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021 بتصاميم طويلة تناسب المحجبات وتمنحك إطلالة راقية ومحتشمة، كما أنها مثالية لتكسبك طولاً ونحافة.





قدمت ماركة تورم فورد Tom Ford تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021، وتميزت بألوانها الحيوية مثل الأزرق والفوشيا، مع البلوفر الشتوي بنفس الألوان.





كما قدم المصمم زهير مراد Zuhair Murad التنورة الترتر الذهبية بوحي من الطابع الفرعوني مع كنزة قصيرة بنفس التصميم لإطلالة السهرة.





وفي إطلالة مميزة، قدم المصمم مايكل كورس Michael Kors التنورة الترتر الطويلة مع معطف رمادي طويل بصيحة الكاب.

تابعي المزيد:الباتشورك يعود بقوة في العام 2021 فكيف نرتديه؟



تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021 بتصاميم متوسطة الطول

LOUIS VUITTON





أيضاً برزت بعض موديلات تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021 بتصاميم متوسطة الطول مثل تنورة لويس فيتون Louis Vuitton مع الكنزة باللون الأبيض، وتنورة Ermano Scervino باللون الأخضر مع بلوفر أخضر.





تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021 بتصاميم قصيرة





DROME



يمكنك اختيار تنانير مزينة بالترتر موضة شتاء 2021 بتصاميم قصيرة مثل تنورة Drome مع الجاكيت الشامبين والجوارب الطويلة.

تابعي المزيد:استبدلي التنانير الطويلة بالفساتين لإطلالة أكثر أناقة