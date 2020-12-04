كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - اجعلي هذا الشتاء الوقت المثالي لدفع بكل ألوان المناكير المملة والتقليدية الى الخلف، ووضع ألوان طلاء الأظافر المميزة في مقدمة اختياراتك. فسواء كنت تعملين من المنزل، أو تذهبين الى العمل، نرصد لك أفضل خيارات ألوان مناكير لإطلالة شتوية متجددة ولافتة، مناسبة للأعياد والعطلات واجتماعات الزوم، وإطلالتك في العمل عل حد سواء، فاختاري من بينها ما يناسبك.



مناكير غليتر باللون البنفسجي

مناكير بنفسجي غليتر من Nails Inc



قد تسبب الأجواء الباردة كآبة ومللاً لكثيرات من النساء، لذلك يشكل المناكير الغليتر باللون البنفسجي أحد أفضل خيارت ألوان المناكير للشتاء، إذ يوفر لك إطلالة حيوية غير تقليدية تبث فيك المرح والنشاط والحيوية. جربي على سبيل المثال Nails Inc Holler – Graphic.

تابعي المزيد : ألوان مناكير سوداء موضة خريف 2020



مناكير أخضر

مناكير أخضر من Nash + Pino



يعد طلاء الأظافر باللون الأخضر الكلاسيكي خياراً رائعاً لكافة الأوقات في الشتاء، لا سيما الأعياد والعطلات، فهي يبث فيك الإحساس بالسعادة ويعزز من شعورك بالإيجابية والتفاؤل، كما يمنح إطلالتك لمسة جمالية ساحرة، إضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. جربي مثلاً المناكير الأخضر من علامة Nash + Pino.

تابعي المزيد : أحدث رسومات مناكير خريف 2020



مناكير زهري لامع

مناكير زهري لامع من Rooted Woman



قد لا يشكل طلاء الأظافر شديد اللمعان خياراً مناسباً للجميع، لا سيما صاحبات الذوق الكلاسيكي والطلة الهادئة، لذلك اعتمدي المناكير الزهري بلمسة لامعة قليلاً لإطلالة ناعمة بعيداً عن المبالغة. استخدمي على سبيل المثال Rooted Woman Nail Polish in Joyful، فهو يوفر لأظافرك تغطية مكثفة تدوم لأيام عدة.

تابعي المزيد: موديلات مناكير أومبريه موضة خريف وشتاء 2020 – 2021



مناكير كروم

مناكير كروم من Sally Hansen



إذا كنت لا تميلين الى المناكير اللامع أو الغليتر، فاستمتعي هذا الشتاء بتجربة المناكير الكروم على أظافرك. اختاري مثلاً مناكير كروم بلون هادئ مثل Sally Hansen Miracle Gel Nail Polish in Game of Chromes، فهو مناكير راق أنيق ويتناغم مع جميع ألوان ملابسك الشتوية الراقية.

تابعي المزيد : أفضل ألوان مناكير برسومات الفرانش موضة خريف ٢٠٢٠



مناكير برقوقي

مناكير باللون البرقوقي من شانيل



يشكل البرقوقي أحد أبرز الألوان الشتوية التي تناسب جميع ألوان البشرة، لذلك يشكل المناكير البرقوقي الداكن أحد أفضل الخيارات لك هذا الشتاء، فهو لون رائع للأجواء الباردة، ويمكنك اعتماده في مختلف الأوقات. ننصحك بتجربة المناكير البرقوقي من علامة شانيل: Chanel Le Vernis Velvet Nail Colour in 638 Profondeur.

تابعي المزيد : هل تحبين المناكير الأسود؟ إليك ما يعنيه