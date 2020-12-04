لو كان الفيديو "تمثيل".. عقوبة مصطفى بخشة تصل للسجن 3 سنوات

علاقات و مجتمع

تصدر "مصطفى بخشة" صاحب مقطع التشهير بفتاة، محركات البحث على الإنترنت، حيث تعرض لموجة انتقادات لاذعة، بعدما ظهر وهو يشهر بفتاة تُدعى "سماح" ليلة عقد قرانها أمام عقارها، قائلًا: "كانت ماشية معايا 4 سنين وهبوظلها الجوازة".

وسرعان ما خرج "مصطفى" يعتذر، موضحًا أن المقطع "تمثيلية" أداها بصحبة أصدقائه، وإنه لا يوجد بنت بهذا الاسم من الأساس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بسرعة القبض على الشاب، ومحاكمته بتهمة التشهير، ولكن تأكيد الشاب بأن الواقعة ما هي إلا "تمثيلية" قلب الموازين.

وتساءل البعض عن إمكانية معاقبة الشخص، حتى وإن لم يكن هناك مجني عليه بالأساس.

عقوبة مصطفى بخشة صاحب فيديو التشهير المزيف

من جانبه، علق شعبان سعيد المحامي بالنقض، على القصة، قائًلا خلال حديثه لـ"هن": "لو كانت حقيقة، فالفيديو مليان جرائم زي السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض، وده في حال وجود مجني عليها، بالإضافة إلى نشره مقطع مُخل، وترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بيشجع على الرذيلة والتشهير".

وعما إذا كان الفيديو "تمثيل"، قال المحامي بالنقض: "في حالة إنه مشهد تمثيل ومفيش مجني عليها وكان بيهزر، هنا المجني عليهم هم المشاهدين".

وأكد وجود عقوبة قانونية تستوجب تطبيقها على الشاب، حتى وإن كان واقعة التشهير مزيفة، قائلًا: "الشاب يحاسب بتهمة نشر محتوى إليكتروني يحوي على عبارات وإيماءات وتلميحات مُخلة بالإضافة للإزعاج والإخلال بقيم المجتمع، والعقوبة هنا تتشابه مع جرائم مروجي الفيديوهات المخلة على الإنترنت".

وأكمل: "العقوبة في هذه الحالة، تصل للحبس 3 سنوات، وفقًا للمحكمة الاقتصادية المختصة".

شاب يشهر بفتاة في يوم زفافها

يذكر أن مقطع فيديو تداول عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع: "جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وفي مقطع فيديو آخر نشره الشاب مصطفى بخشة، تحدث من خلاله عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخشة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى بخشة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، رواد السوشيال ميديا بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.