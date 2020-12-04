من "الصفر" وحتى التفشي.. مراحل انتشار فيروس كورونا

صحة

يمر انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19 بعدد من المراحل، بداية من "الصفر"، وحتى التفشي أو الكارثة، وتتسابق الدول في محاولة السيطرة على الفيروس حتى لا يتحول إلى كارثة كبيرة ويحصد أرواح الآلاف، وفي مصر حذرت وزارة الحصة من احتمالية ازدياد أعداد المصابين إلى أكثر من 300%.

لذا يجب الحرض على اتباع إجراءات السلامة، سواء التباعد الاجتماعي، او ارتداء الكمامة، واستخدام معقم اليدين، والحرص على النظافة الشخصية، واستخدام الماء والصابون باستمرار، مع ترك الأطفال وكبار السن في البيت لتجنب التجمعات الكبير، ويستعرض التقرير التالي بحسب "سكاي نيوز"، مراحل انتشار الفيروس الخمسة.

5 مراحل لانتشار فيروس كورونا

- أول مراحل انتشار فيروس كورونا تدعى "صفر"، وتعتبر مستقرة إلى حد ما، حيث لا يجرى تسجيل أي إصابة.

- أما عن المرحلة الثانية، فتكون مع تسجيل أول حالة إصابة على أرض البلد، ومن ثم تعزل الحالة، وبعد ذلك تبحث السلطات عن مخالطي المريض، الذين يمكن أن تكون قد وصلتهم العدوى.

- وفي المرحلة الثالثة، يزداد عدد الإصابات، وينتشر المرض من خلال العدوى.

- تبدأ المرحلة الرابعة من الوباء، بأن تشهد البلاد إصابات عدة، تكون غالبا في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة، وبشكل جماعي، وتصنف حينها المناطق بـ"الموبوءة".

- المرحلة الخامسة هي الأخطر في رحلة فيروس كورونا، حيث يستشري الوباء ويزحف في كامل البلد، مثل عدد من بلدان العالم حاليا.

وتسعى الدول بكل جهودها، التي تكون صارمة أحيانا أو ربما تصل إلى شيء من الحسم، من أجل منع وصول تفشي الفيروس في بلادها، إلى مراحله المتطورة التي لا تحمد عقباها.