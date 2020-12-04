زي الموكب الفرعوني يُغضب السوشيال ميديا: ثمنه 30 ألف دولار و"ببطانة"

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حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول صورة الفنانة كاتي بيري، وهي ترتدي ملابس فرعونية في كليب "دارك هورس"، والذي يعود لعام 2014، وتمت مقارنتها بالصورة التي تداولها مستخدمو موقع "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، لملكة جمال موكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، منتقدين عدم الابتكار في زي الموكب التجريبي خاصة أن مصر أصل الحضارة.

وأشعلت الكاتبة فيبي أنور، غضب عدد كبير من متابعيها بعدما نشرت الصورتين بجانب بعضهما، في منشور جاء نصه كالتالي:

هيبقى زى الموكب مش شكله .. لأنه عاجبنى .. ده أذواق وأنا شيفاه مختلف عن الأبيض والذهبي التقليدي لكن المشكلة أنه هو هو فستان كاتي بيري في كليب Dark Horse بالظبط بكل تفصيلة مع أضافة بطانة.. فعيب علينا أوي لما نستوحى .. لا مش نستوحى ... نسرق الموديل بالظبط و نحطله بطانة... العالم كله هيضحك علينا لسنين قدام خصوصا أن المصريين أصلا فضلوا يهروا في نفسهم بعد عرض الكليب ده في 2014 بسبب التلميحات المهينة لحضارتنا في الكليب... الصراحة هنبقى مسخرة الكوكب كله لو الزى دع فعلا أعتمدوه".

وكانت عالية هيكل ملكة جمال الموكب الملكي لنقل المومياوات، أكدت في تصريحات لها، أن تكلفة الفستان الذي ترتديه بلغت 30,000 دولار، مشيرة إلى أن الفستان يبرز جمال الملامح المصرية والفن والإبداع في التطريز.

وتشمل قائمة المومياوات التي سيتم نقلها : "مومياء الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثالث، الملك رمسيس الرابع، الملك رمسيس الخامس، الملك رمسيس السادس، الملك رمسيس التاسع، تحتمس الأول والثاني والثالث، الملك سيتي الأول والثاني، سقنن رع الشهيد الأول في تاريخ الفراعنة، مرنبتاح، الملك أحمس، أمنحُتب الأول والثاني والثالث، والملك سبتاح، والملكات حتشبسوت، والملكة نفرتاري، والملكة تي والملكة أحمس مريت أمون".